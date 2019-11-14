В Мстиславском районе Volkswagen врезался в гужевую повозку и фуру

Новости Беларуси. 13 ноября около семи вечера неподалёку от деревни Слободка Мстиславского района произошло ДТП с гужевой повозкой. Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 47-летний житель Витебска за рулём Volkswagen Sharan врезался в ехавшее впереди гужевое транспортное средство, которым управлял 62-летний житель деревни Багатьковка.

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома

В результате аварии минивэн отбросило на встречную полосу, после чего он столкнулся с встречной фурой Volvo.

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома

Пострадал возчик гужевой повозки. Он доставлен в реанимацию. По факту ДТП ведётся проверка.

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома