В Мстиславском районе Volkswagen врезался в гужевую повозку и фуру
Новости Беларуси. 13 ноября около семи вечера неподалёку от деревни Слободка Мстиславского района произошло ДТП с гужевой повозкой.
Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 47-летний житель Витебска за рулём Volkswagen Sharan врезался в ехавшее впереди гужевое транспортное средство, которым управлял 62-летний житель деревни Багатьковка.
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома
В результате аварии минивэн отбросило на встречную полосу, после чего он столкнулся с встречной фурой Volvo.
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома
Пострадал возчик гужевой повозки. Он доставлен в реанимацию. По факту ДТП ведётся проверка.
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома
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