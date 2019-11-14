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В Мстиславском районе Volkswagen врезался в гужевую повозку и фуру

14 ноября 2019 11:52
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Новости Беларуси. 13 ноября около семи вечера неподалёку от деревни Слободка Мстиславского района произошло ДТП с гужевой повозкой. 

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 47-летний житель Витебска за рулём Volkswagen Sharan врезался в ехавшее впереди гужевое транспортное средство, которым управлял 62-летний житель деревни Багатьковка. 

В Мстиславском районе Volkswagen врезался в гужевую повозку и фуру-1

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома 

В результате аварии минивэн отбросило на встречную полосу, после чего он столкнулся с встречной фурой Volvo. 

В Мстиславском районе Volkswagen врезался в гужевую повозку и фуру-4

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома 

Пострадал возчик гужевой повозки. Он доставлен в реанимацию. По факту ДТП ведётся проверка. 

В Мстиславском районе Volkswagen врезался в гужевую повозку и фуру-7

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома 

На прошлой неделе в Слонимском районе такси врезалось в грузовик.

Пострадал 22-летний парень – подробности здесь

# Авария в Могилевской области # происшествия

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