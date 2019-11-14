В Новополоцке из-за падения дерева прервалась работа трёх цехов «Полимира»

Новости Беларуси. В Новополоцке 13 ноября около семи вечера произошло аварийное отключение электроэнергии на подстанции «Полоцк-330».

Как сообщает БЕЛТА, отключение произошло из-за падения дерева на линию электропередачи 110 кВ. В результате случившегося приостанавливалась работа трёх цехов «Полимира», не выпускались этилен и полиэтилен.

В настоящее время технологический процесс цеха №102 восстановлен. Предполагается, что цех №104 начнёт работать в штатном режиме 14 ноября в восемь вечера. После этого будет запущен цех №105.

Никто не пострадал.

Несколькими месяцами ранее в Гомельской области было нарушено электроснабжение из-за сильного ветра.