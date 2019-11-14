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В Пинске экскаватор во время проведения земляных работ повредил газопровод

14 ноября 2019 08:45
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Новости Беларуси. 13 ноября примерно в полпервого дня в Пинске был повреждён газопровод. 

По сведениям МЧС Беларуси, инцидент случился во время проведения земляных работ по установке подземных мусорных баков. Экскаватор ЖКХ задел газопровод низкого давления, который залегал на глубине 1,2 метра. 

В Пинске экскаватор во время проведения земляных работ повредил газопровод-1

Фото: МЧС Беларуси 

Из-за случившегося на время прервалось газоснабжение трёх многоквартирных домов по улице Брестской. 

Для ремонта участок был отключён, сбрасывалось давление газа. К двум часам дня ремонтные работы были завершены. В 14:45 газоснабжение потребителей было восстановлено. 

В Пинске экскаватор во время проведения земляных работ повредил газопровод-4

Фото: МЧС Беларуси 

По факту случившегося проводится спецрасследование. 

Ранее стало известно, что в Минске жильцы одного из домов живут без газа. 

«Сначала у нас даже брали плату за газ, а потом мы спохватились» (подробнее здесь). 

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # происшествия

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