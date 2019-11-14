В Пинске экскаватор во время проведения земляных работ повредил газопровод

Новости Беларуси. 13 ноября примерно в полпервого дня в Пинске был повреждён газопровод. По сведениям МЧС Беларуси, инцидент случился во время проведения земляных работ по установке подземных мусорных баков. Экскаватор ЖКХ задел газопровод низкого давления, который залегал на глубине 1,2 метра.

Фото: МЧС Беларуси

Из-за случившегося на время прервалось газоснабжение трёх многоквартирных домов по улице Брестской. Для ремонта участок был отключён, сбрасывалось давление газа. К двум часам дня ремонтные работы были завершены. В 14:45 газоснабжение потребителей было восстановлено.

Фото: МЧС Беларуси