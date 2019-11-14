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В Минске парень и девушка разрисовали два автомобиля и киоск

14 ноября 2019 10:12
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Новости Беларуси. В Минске задержана молодая пара, которая ночью разрисовала два автомобиля и киоск. 

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, подозреваемыми являются безработный 26-летний минчанин и его 25-летняя девушка. Установлено, что они употребили алкоголь и решили прогуляться по ночному городу. 

В одном из дворов на улице Уральской молодые люди разрисовали баллончиками с краской лобовое стекло Volkswagen. Также они написали слова на английском языке на Audi. Далее фигуранты направились к киоску, чтобы оставить след и на нём. 

Общая сумма ущерба составила 250 рублей. Действиям пары даётся правовая оценка. 

В прошлом месяце в Орше были задержаны граффитисты.

Они разрисовывали вагоны поездов – подробнее здесь

# Хулиганство # происшествия

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