В Минске парень и девушка разрисовали два автомобиля и киоск

Новости Беларуси. В Минске задержана молодая пара, которая ночью разрисовала два автомобиля и киоск.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, подозреваемыми являются безработный 26-летний минчанин и его 25-летняя девушка. Установлено, что они употребили алкоголь и решили прогуляться по ночному городу.

В одном из дворов на улице Уральской молодые люди разрисовали баллончиками с краской лобовое стекло Volkswagen. Также они написали слова на английском языке на Audi. Далее фигуранты направились к киоску, чтобы оставить след и на нём.

Общая сумма ущерба составила 250 рублей. Действиям пары даётся правовая оценка.

В прошлом месяце в Орше были задержаны граффитисты.