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В Мозыре закрыли казино предпринимателя из Минска, под вопросом другие его казино

24 мая 2012 04:45
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Новости Беларуси. Новый игровой клуб в одном из торговых комплексов Мозыря открылся весной 2011 года. Дневная выручка доходила до 60 миллионов рублей.

Все шло удачно для минского предпринимателя, владельца клуба. Но в ноябре 2011 в перестрелке на крыльце клуба погибли три человека. В ходе расследования уголовного дела правоохранители обратили внимание и на сам клуб. Оказалось, лицензию на игорный бизнес предприимчивый минчанин получил незаконно. В апреле 2012 Министерство по налогам и сборам этот документ аннулировало. Клуб закрыли.

Сергей Семак, заместитель начальника Управления департамента финансовых расследований комитета госконтроля по Гомельской области:
При получении лицензии есть определённые набор требований. Этот гражданин предоставил документы, несоответствующие действительности. Поэтому его лицензия аннулирована. В отношении директора частного предприятия возбуждено уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере.

Особо крупный размер в этом случае оценивается почти в пять миллиардов рублей. Именно столько успел заработать клуб за год деятельности по лицензии, полученной с нарушением закона. Если в ходе расследования дела вина бизнесмена будет доказана – эту круглую сумму ему придётся выплатить в бюджет страны.

И это не единственный вопрос следствия к владельцу игорного бизнеса. Откуда взялись в мозырском клубе неучтённые автоматы, как обстоят дела в клубах, зарегистрированных на его имя в других городах страны – на это следствию ещё только предстоит получить ответы, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

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В Мозыре конфликт из-за девушки закончился тройным убийством

Новости Беларуси, Мозырь. Кровавая и бессмысленная вендетта развернулась на крыльце игрового клуба в Мозыре. Все начиналась как банальная драка – из-за девушки.

Обиженная дама пришла в клуб ночью. По словам женщины, в пьяной компании ее оскорбили. Чтобы оставить последнее слово за собой, она обратилась за помощью к другу. О встрече с обидчиками договорились по телефону.

Приехавшие были немногословны: вывели защитника на улицу – завязалась драка. Когда силы двоих нападавших были на исходе, из автомобиля появилась подмога – нетрезвый 47-летний мужчина с охотничьим ружьем наперевес. Первый выстрел пришелся в абсолютно случайного посетителя клуба – позже он скончался в больнице.

Игорь Гарченко, дежурный по залу игрового клуба:
Второй выстрел. Здесь стоял его компаньон. Он выстрелил в своего.

В Мозыре закрыли казино предпринимателя из Минска, под вопросом другие его казино-1

Перезарядиться стрелку не дали. Ружье разбили, сам же стрелявший в результате оказался без сознания на мокром асфальте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мозыре закрыли казино предпринимателя из Минска, под вопросом другие его казино-4

В Мозыре закрыли казино предпринимателя из Минска, под вопросом другие его казино-6

Игорь Гарченко, дежурный по залу игрового клуба:
Третий, кто был с ними, подхватил раненого и посадил в машину. Хотел скрыться, но налетел на тело лежавшего стрелка и застрял на нем.

В Мозыре закрыли казино предпринимателя из Минска, под вопросом другие его казино-9

В Мозыре закрыли казино предпринимателя из Минска, под вопросом другие его казино-11

В Мозыре закрыли казино предпринимателя из Минска, под вопросом другие его казино-13

Абсурдная и нелепая история. Смертей в ней могло быть еще больше. На месте преступления оперативники обнаружили револьвер 1895 года выпуска. Ночью из него пытались стрелять, но раритет подвел. Следствию еще предстоит выяснить в чьих руках было это оружие.

В Мозыре закрыли казино предпринимателя из Минска, под вопросом другие его казино-16

Вадим Сущинский, прокурор Мозырского района:
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 139, п. 1, п. 13 – «Убийство двух и более лиц». Задержаны двое подозреваемых лиц. В настоящее время они находятся в ИВС Мозырского РУВД. Конфликт не носит окраски криминального характера.

Игорь ночью работал в том самом клубе – до сих пор не верит, что такое могло произойти.

Игорь Гарченко, дежурный по залу игрового клуба:
Посетители начали забегать, кричать, что ранили человека, что нужно вызвать скорую.

Водитель «Мерседеса», совершивший смертельный наезд, попытался сбежать, но был задержан. Второй задержанный по делу – тот самый «защитник», назначивший роковую встречу. Степень их вины, как и некоторые аспекты дела, следствию еще предстоит установить.

# происшествия # Криминал # Фотофакт # Казино

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