В Мозыре закрыли казино предпринимателя из Минска, под вопросом другие его казино

Новости Беларуси. Новый игровой клуб в одном из торговых комплексов Мозыря открылся весной 2011 года. Дневная выручка доходила до 60 миллионов рублей.

Все шло удачно для минского предпринимателя, владельца клуба. Но в ноябре 2011 в перестрелке на крыльце клуба погибли три человека. В ходе расследования уголовного дела правоохранители обратили внимание и на сам клуб. Оказалось, лицензию на игорный бизнес предприимчивый минчанин получил незаконно. В апреле 2012 Министерство по налогам и сборам этот документ аннулировало. Клуб закрыли.

Сергей Семак, заместитель начальника Управления департамента финансовых расследований комитета госконтроля по Гомельской области:

При получении лицензии есть определённые набор требований. Этот гражданин предоставил документы, несоответствующие действительности. Поэтому его лицензия аннулирована. В отношении директора частного предприятия возбуждено уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере.

Особо крупный размер в этом случае оценивается почти в пять миллиардов рублей. Именно столько успел заработать клуб за год деятельности по лицензии, полученной с нарушением закона. Если в ходе расследования дела вина бизнесмена будет доказана – эту круглую сумму ему придётся выплатить в бюджет страны.

И это не единственный вопрос следствия к владельцу игорного бизнеса. Откуда взялись в мозырском клубе неучтённые автоматы, как обстоят дела в клубах, зарегистрированных на его имя в других городах страны – на это следствию ещё только предстоит получить ответы, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

ВЫПУСК НОВОСТЕЙ ЗА 21 НОЯБРЯ 2011 (АРХИВ)

В Мозыре конфликт из-за девушки закончился тройным убийством

Новости Беларуси, Мозырь. Кровавая и бессмысленная вендетта развернулась на крыльце игрового клуба в Мозыре. Все начиналась как банальная драка – из-за девушки.

Обиженная дама пришла в клуб ночью. По словам женщины, в пьяной компании ее оскорбили. Чтобы оставить последнее слово за собой, она обратилась за помощью к другу. О встрече с обидчиками договорились по телефону.

Приехавшие были немногословны: вывели защитника на улицу – завязалась драка. Когда силы двоих нападавших были на исходе, из автомобиля появилась подмога – нетрезвый 47-летний мужчина с охотничьим ружьем наперевес. Первый выстрел пришелся в абсолютно случайного посетителя клуба – позже он скончался в больнице.

Игорь Гарченко, дежурный по залу игрового клуба:

Второй выстрел. Здесь стоял его компаньон. Он выстрелил в своего.