На птицефабрике под Гродно погибли одновременно 4,5 тысяч цыплят

Новости Беларуси. На птицефабрике под Гродно погибли 4,5 тысяч молодых цыплят. В одном из зданий птичника загорелся соломенный настил, возможно, из-за короткого замыкания в проводке.

После сообщения о возгорании к месту ЧП прибыли 6 пожарных расчетов. Огонь к этому времени охватил площадь в 30 квадратных метров. В помещении находилось около 30 тысяч цыплят. Сотрудники МЧС тушили пожар и одновременно выносили птиц из строения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Живолевская, пресс-секретарь Гродненского областного управления МЧС:

В дыму задохнулись 4,5 тысячи птицы, спасено более 25 тысяч. Строение не пострадало.

Сейчас на месте происшествия работает комиссия по установлению причины и размера ущерба.