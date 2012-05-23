На птицефабрике под Гродно погибли одновременно 4,5 тысяч цыплят

Новости Беларуси. На птицефабрике под Гродно погибли 4,5 тысяч молодых цыплят. В одном из зданий птичника загорелся соломенный настил, возможно, из-за короткого замыкания в проводке.
После сообщения о возгорании к месту ЧП прибыли 6 пожарных расчетов. Огонь к этому времени охватил площадь в 30 квадратных метров. В помещении находилось около 30 тысяч цыплят. Сотрудники МЧС тушили пожар и одновременно выносили птиц из строения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Живолевская, пресс-секретарь Гродненского областного управления МЧС:
В дыму задохнулись 4,5 тысячи птицы, спасено более 25 тысяч. Строение не пострадало.
Сейчас на месте происшествия работает комиссия по установлению причины и размера ущерба.