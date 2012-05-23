Жители Гомеля покупали наркотики через интернет и получали их в письмах

Новости Беларуси. Трое гомельчан, один из них ранее судимый за наркотики, заказывали в Юго-Восточной Азии сильнодействующий психотропный препарат «метанон» через Интернет и расплачивались за него посредством WebMoney. Получили препрат в конверте по почте. В последнем письме было 100 граммов синтетического наркотика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время получения письма сотрудники КГБ задержали организаторов канала.

Светлана Крицына, пресс-секретарь управления КГБ по Гомельской области:

Новшество, которое в последнее время стали все чаще использовать злоумышленники, - использование для перемещения наркотиков международных почтовых отправлений. Это классифицируется как контробанда наркотиков и незаконный оборот психотропных наркотических веществ. За контрабанду максимально грозит до 10 лет лишения свободы.