Прямой эфир

Жители Гомеля покупали наркотики через интернет и получали их в письмах

23 мая 2012 06:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Трое гомельчан, один из них ранее судимый за наркотики, заказывали в Юго-Восточной Азии сильнодействующий психотропный препарат «метанон» через Интернет и расплачивались за него посредством WebMoney. Получили препрат в конверте по почте. В последнем письме было 100 граммов синтетического наркотика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время получения письма сотрудники КГБ задержали организаторов канала.

Светлана Крицына, пресс-секретарь управления КГБ по Гомельской области:
Новшество, которое в последнее время стали все чаще использовать злоумышленники, - использование для перемещения наркотиков международных почтовых отправлений. Это классифицируется как контробанда наркотиков и незаконный оборот психотропных наркотических веществ. За контрабанду максимально грозит до 10 лет лишения свободы.

# Наркотики # Криминал

Другие новости рубрики

Все новости
22 мая 2012 08:10

В Индии столкнулись поезда: погибли 15 человек

22 мая 2012 07:20

На репетиции военного парада погибли 100 человек из-за теракта

17 мая 2012 13:32

На белорусско-польской границе задержан автобус с 800 литрами топлива