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Российский военный самолет разбился в Чехии

23 мая 2012 12:52
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Новости Чехии. В Чехии во время посадки разломался российский военный самолет Ан-30, который выполнял полеты в рамках миссии наблюдателей «Открытое небо». Самолет съехал со спецполосы и загорелся.

На момент аварии на борту самолета находилось 23 человека: 14 российских и 9 чешских военнослужащих. В результате авиакатастрофы пострадали до 20 человек. Многие из них в тяжелом состоянии.

 По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность стойки шасси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Авиакатастрофа

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