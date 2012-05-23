Российский военный самолет разбился в Чехии

Новости Чехии. В Чехии во время посадки разломался российский военный самолет Ан-30, который выполнял полеты в рамках миссии наблюдателей «Открытое небо». Самолет съехал со спецполосы и загорелся.

На момент аварии на борту самолета находилось 23 человека: 14 российских и 9 чешских военнослужащих. В результате авиакатастрофы пострадали до 20 человек. Многие из них в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность стойки шасси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.