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В Мозыре во время установки опор ЛЭП погиб электромонтёр

17 сентября 2019 12:55
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Новости Беларуси. В Мозыре устанавливаются обстоятельства гибели электромонтера. 

По информации Следственного комитета, происшествие случилось 13 сентября. На Мозырском участке буровых работ филиала «Молодечненское управление буровых работ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» при проведении работ разорвался трос, который удерживал устанавливаемую железобетонную опору высоковольтной линии. 

Она упала на 56-летнего электромонтера. Мужчина скончался на месте происшествия. 

Устанавливаются обстоятельства гибели работника. Опрошены должностные лица и сотрудники предприятия, изъята документация, которая регламентирует порядок производства работ. 

Назначены экспертизы для определения причин разрыва троса. 

К материалам проверки будет приобщено заключение специального расследования указанного случая, проводимого Мозырским межрайотделом областного управления Департамента государственной инспекции труда. 

В конце августа в Лепельском районе 53-летний комбайнер попал в жатку и погиб – читать далее

# Гибель рабочего # происшествия

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