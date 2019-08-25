Прямой эфир

В Лепельском районе 53-летний комбайнер попал в жатку и погиб

25 августа 2019 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Лепельском районе погиб 53-летний комбайнер.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось днем 24 августа. На уборке зерновых в жатку комбайна попал мужчина.  

Предварительно, он покинул кабину комбайна после засора жатки, но не заглушил двигатель. После устранения засора жатка пришла в движение и захватила комбайнера. Он погиб на месте.  

Было осмотрено место происшествия, опрошены комбайнеры, изъята документация, назначена экспертиза.  

В начале августа  дерево упало на лесоруба в Глубокском районе. Мужчина погиб (читать далее).  

# Гибель рабочего # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Могилёве мужчине не хватило денег на покупку, и он разгромил магазин
24 августа 2019 14:20

В Могилёве мужчине не хватило денег на покупку, и он разгромил магазин

Под Оршей в результате столкновения мотоцикла с машиной пострадала девушка
24 августа 2019 13:44

Под Оршей в результате столкновения мотоцикла с машиной пострадала девушка

В Дрибинском районе на пожаре погиб пенсионер
24 августа 2019 06:42

В Дрибинском районе на пожаре погиб пенсионер