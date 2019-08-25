В Лепельском районе 53-летний комбайнер попал в жатку и погиб

Новости Беларуси. В Лепельском районе погиб 53-летний комбайнер.
По информации Следственного комитета, происшествие случилось днем 24 августа. На уборке зерновых в жатку комбайна попал мужчина.
Предварительно, он покинул кабину комбайна после засора жатки, но не заглушил двигатель. После устранения засора жатка пришла в движение и захватила комбайнера. Он погиб на месте.
Было осмотрено место происшествия, опрошены комбайнеры, изъята документация, назначена экспертиза.
В начале августа дерево упало на лесоруба в Глубокском районе. Мужчина погиб (читать далее).