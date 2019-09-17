В Калинковичах мужчина вынес из чужого дома более 21 тысячи долларов
Новости Беларуси. Житель Калинковичей вынес из чужого дома рюкзак с деньгами.
По информации УВД Гомельского облисполкома, 26 августа в два часа ночи 34-летний мужчина сообщил о краже. Вечером того дня хозяин дома встречался с товарищами. После их ухода дверь осталась незакрытой. Ночью мужчина заметил пропажу сумки, которая принадлежала его супруге и находилась около входной двери. Мужчина вскоре нашел сумку недалеко от дома. Из нее пропало золотое кольцо. Позже хозяин обнаружил, что к забору приставлена скамейка и в доме был незнакомец.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Мужчина проверил в доме тайное место со сбережениями, но рюкзака с деньгами обнаружить не удалось. Известно, что в нем находились более 21 тысячи долларов в эквиваленте.
Оперативники начали устанавливать личность преступника. Подозрение пало на ранее судимого за кражу мужчину, который вышел из-под стражи в прошлом году. Однако прямых доказательств о причастности к краже у оперативников не было.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
15 сентября мужчина приехал в Гомельскую больницу для консультации. Он погулял по городу и зашел в отделение банка, на выходе из которого мужчину ждали милиционеры. В рюкзаке были обнаружены 6 тысяч долларов и около 2 тысяч белорусских рублей. 39-летний мужчина сознался в совершении кражи. Он успел потратить часть суммы: на элитный алкоголь, продукты, цветы девушкам, а также дать часть суммы в долг.
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