В Докшицком районе двое парней катались на чужом автомобиле с 10-летней девочкой в салоне

Новости Беларуси. В Докшицком районе двое молодых людей позаимствовали чужой автомобиль без разрешения его владельца и катались вместе с 10-летней дочерью своей знакомой.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, 18-летний и 17-летний парни весь день занимались уборкой картофеля, после чего им захотелось проехаться по окрестностям. Однако у молодых людей не было ни водительских прав, ни автомобиля.

Один из приятелей предложил одолжить машину у знакомого, в качестве платы использовав бутылку водки. Парни обратились к владельцу Seat, но мужчина отказался от сделки.

Молодые люди ушли, но через некоторое время вернулись вновь. К этому моменту владелец машины уже спал, поэтому приятели проникли в дом, нашли ключи от иномарки и позаимствовали её.

Парни заехали к своей знакомой, предложив ей прокатиться с ними. Женщина отказалась, но попросила покатать её 10-летнюю дочку. Юноши согласились.

Развлекательную поездку прервали сотрудники милиции. Владелец автомобиля обнаружил свою пропажу и обратился за помощью к правоохранителям. Милиционеры заметили машину, когда она выезжала из леса.

Подозреваемые попытались скрыться, однако погоня долго не продлилась – автомобиль заглох. Молодые люди выбежали из транспортного средства и бросились врассыпную, оставив свою 10-летнюю попутчицу в иномарке.

Личности подозреваемых установлены, девочка возвращена матери. Ведётся проверка, будет дана правовая оценка действиям всех участников данного инцидента.

Летом 2019 года 14-летние подростки несколько дней чинили чужую машину, а затем угнали её.