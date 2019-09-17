В Ивацевичском районе трактор двигался задним ходом и сбил животновода

Новости Беларуси. 16 сентября примерно в 15:45 в поле неподалёку от деревни Гутка Ивацевичского района на человека наехал трактор.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, во время движения трактора рассоединилось сцепное устройство с универсальной доильной станцией.

В это время позади трактора находился животновод, который занимался сцеплением станции с транспортным средством. Предварительно, 50-летний водитель машины начал движение задним ходом, не убедившись в безопасности манёвра.

Произошёл наезд на человека. 48-летний животновод получил несовместимые с жизнью травмы.

По факту ДТП ведётся проверка. Водитель был трезв.

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