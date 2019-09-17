Прямой эфир

В Ивацевичском районе трактор двигался задним ходом и сбил животновода

17 сентября 2019 10:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 16 сентября примерно в 15:45 в поле неподалёку от деревни Гутка Ивацевичского района на человека наехал трактор.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, во время движения трактора рассоединилось сцепное устройство с универсальной доильной станцией.

В это время позади трактора находился животновод, который занимался сцеплением станции с транспортным средством. Предварительно, 50-летний водитель машины начал движение задним ходом, не убедившись в безопасности манёвра.

Произошёл наезд на человека. 48-летний животновод получил несовместимые с жизнью травмы.

По факту ДТП ведётся проверка. Водитель был трезв.

На неделе в Могилёве на пешеходном переходе Renault сбил мужчину.

Пешеход погиб – подробности здесь.

# Авария в Брестской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Докшицком районе двое парней катались на чужом автомобиле с 10-летней девочкой в салоне
17 сентября 2019 09:39

В Докшицком районе двое парней катались на чужом автомобиле с 10-летней девочкой в салоне

В Витебске дворник обнаружил около дома снаряд времён ВОВ
17 сентября 2019 09:24

В Витебске дворник обнаружил около дома снаряд времён ВОВ

В Барановичском районе в жилом доме взорвался котёл
17 сентября 2019 08:11

В Барановичском районе в жилом доме взорвался котёл