В Могилёве мужчина изображал регулировщика и попал под колёса Mazda

Новости Беларуси. 30 апреля около 21:40 в Могилёве произошёл наезд на человека, который изображал регулировщика.

Как сообщает Следственный комитет, водитель Mazda двигался по улице Первомайской. Проезжая перекрёсток с улицей Гришина на зелёный сигнал светофора, иномарка сбила 36-летнего пешехода.

Пострадавший был нетрезв и взял на себя функцию регулировщика. Мужчина получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.

Если вам что-либо известно о данном ДТП, а также если у вас есть видеозапись момента аварии, сообщите об этом по телефонам: (80222)23-05-00 или (80222)29-82-05.

На прошлой неделе в Минске автомобиль сбил 4-летнего ребёнка.