В Бобруйске горел жилой дом, погиб мужчина

Новости Беларуси. 6 мая около двух часов дня в Бобруйске случился пожар жилого дома.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей горела одна комната, внутри дома наблюдалось плотное задымление. Соседи сказали, что в помещении может быть человек.