В Бобруйске горел жилой дом, погиб мужчина

Новости Беларуси. 6 мая около двух часов дня в Бобруйске случился пожар жилого дома.
По сведениям Могилёвского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей горела одна комната, внутри дома наблюдалось плотное задымление. Соседи сказали, что в помещении может быть человек.
В ходе ликвидации пожара звено ГДЗС обнаружило тело 43-летнего хозяина дома. Огнём уничтожено имущество в комнате, повреждены внутренняя отделка и имущество в доме. Причина загорания выясняется.
На прошлой неделе пожар случился в Миорском районе.
Под обломками строительных конструкций было обнаружено тело мужчины – здесь подробности.