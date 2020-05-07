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В Бобруйске горел жилой дом, погиб мужчина

07 мая 2020 06:24
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Новости Беларуси. 6 мая около двух часов дня в Бобруйске случился пожар жилого дома. 

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей горела одна комната, внутри дома наблюдалось плотное задымление. Соседи сказали, что в помещении может быть человек. 

В Бобруйске горел жилой дом, погиб мужчина -1

Фото: Могилёвское ОУМЧС 

В ходе ликвидации пожара звено ГДЗС обнаружило тело 43-летнего хозяина дома. Огнём уничтожено имущество в комнате, повреждены внутренняя отделка и имущество в доме. Причина загорания выясняется. 

В Бобруйске горел жилой дом, погиб мужчина -4

Фото: Могилёвское ОУМЧС 

На прошлой неделе пожар случился в Миорском районе.

Под обломками строительных конструкций было обнаружено тело мужчины – здесь подробности

# Пожар # происшествия

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