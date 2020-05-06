Под Рогачёвом пенсионер заставил односельчанина выпить с ним спиртное
Новости Беларуси. Днём 15 апреля в Рогачёвском районе мужчина незаконно добыл вино, а затем заставил прохожего распить с ним алкогольный напиток.
Как сообщает МВД Беларуси, в милицию обратилась продавец сельского магазина. Женщина сказала, что в помещение вошёл буйный посетитель, который кричал, размахивал ножом, а затем потребовал бутылку вина.
Прибывшие правоохранители обнаружили подозреваемого возле торговой точки. 67-летний пенсионер был нетрезв. Выяснилось, что фигурант, забрав вино, вышел на улицу. Далее гражданин под угрозой ножа заставил односельчанина выпить с ним спиртное.
Мужчина задержан, возбуждены уголовные дела за разбой и особо злостное хулиганство. Пенсионеру грозит лишение свободы до 10 лет.
Ранее в Могилёве мужчина вынес из магазина алкоголь на 706 рублей и угощал всех желающих.
Гражданин хотел создать праздничное настроение – подробности здесь.