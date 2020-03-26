На остановке в Бобруйске ребёнок оступился и упал под колёса автобуса

Новости Беларуси. 25 марта примерно в четыре часа дня в Бобруйске автобус наехал на девочку.
Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 62-летний местный житель за рулём автобуса «МАЗ-105» подъезжал к остановочному пункту «Центральная больница БШК». В этот момент находившаяся на остановке 6-летняя девочка оступилась и упала на проезжую часть.
В результате наезда ребёнок получил телесные повреждения и был доставлен в травматологическое отделение.
На прошлой неделе в Гродно Peugeot сбил школьницу.
Девочка выбежала на дорогу – здесь подробности.