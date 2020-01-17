В Мозыре двое мужчин ворвались в квартиру, связали и ограбили хозяев

Новости Беларуси. В Мозыре двое мужчин проникли в квартиру, связали ее хозяев и украли деньги.
По информации МВД, происшествие случилось днем 17 января. Местная жительница сообщила, что к ней пришли двое мужчин в черной одежде, масках и представились сотрудниками специального подразделения.
Неизвестные связали хозяйку и хозяина, некоторое время находились в квартире, а затем скрылись.
Женщина смогла освободиться и сообщить о случившемся правоохранителям. Потерпевшая проверила содержимое тумбочки – из нее пропала крупная сумма денег.
На месте происшествия работают сотрудники уголовного розыска, Департамента охраны, следственно-оперативная группа.
На розыск неизвестных ориентированы все наряды милиции.
На прошлой неделе в Гомельском районе неизвестный ограбил банк (читать далее).