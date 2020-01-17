В Мозыре двое мужчин ворвались в квартиру, связали и ограбили хозяев

Новости Беларуси. В Мозыре двое мужчин проникли в квартиру, связали ее хозяев и украли деньги.

По информации МВД, происшествие случилось днем 17 января. Местная жительница сообщила, что к ней пришли двое мужчин в черной одежде, масках и представились сотрудниками специального подразделения.

Неизвестные связали хозяйку и хозяина, некоторое время находились в квартире, а затем скрылись.