Прямой эфир

В Мозыре двое мужчин ворвались в квартиру, связали и ограбили хозяев

17 января 2020 15:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Мозыре двое мужчин проникли в квартиру, связали ее хозяев и украли деньги.  

По информации МВД, происшествие случилось днем 17 января. Местная жительница сообщила, что к ней пришли двое мужчин в черной одежде, масках и представились сотрудниками специального подразделения.  

Неизвестные связали хозяйку и хозяина, некоторое время находились в квартире, а затем скрылись.  

В Мозыре двое мужчин ворвались в квартиру, связали и ограбили хозяев-1

Фото: МВД  

Женщина смогла освободиться и сообщить о случившемся правоохранителям. Потерпевшая проверила содержимое тумбочки – из нее пропала крупная сумма денег.  

На месте происшествия работают сотрудники уголовного розыска, Департамента охраны, следственно-оперативная группа.  

На розыск неизвестных ориентированы все наряды милиции.  

На прошлой неделе в Гомельском районе неизвестный ограбил банк (читать далее).   

# Нападение # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске фура самопроизвольно въехала в здание хлебокомбината
17 января 2020 13:42

В Минске фура самопроизвольно въехала в здание хлебокомбината

Полгода назад 17-летняя белоруска уехала в неизвестном направлении с 47-летним мужчиной. Её до сих пор ищут
17 января 2020 10:54

Полгода назад 17-летняя белоруска уехала в неизвестном направлении с 47-летним мужчиной. Её до сих пор ищут

В Минске Toyota сбила 15-летнюю девочку на пешеходном переходе
17 января 2020 09:37

В Минске Toyota сбила 15-летнюю девочку на пешеходном переходе