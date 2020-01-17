В Минске Toyota сбила 15-летнюю девочку на пешеходном переходе

Новости Беларуси. В Минске водитель сбил школьницу на пешеходном переходе.
По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась утром 17 января на улице Филимонова.
Водитель Toyota совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
По словам мужчины, он отвлекся на сына, который был в салоне, и не заметил, что загорелся красный свет.
Пострадавшая девочка доставлена в медучреждение. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.
В середине января в Минске Ford сбил двух женщин на переходе.
Водитель получил права за 4 дня до ДТП – здесь подробнее.