В Минске Toyota сбила 15-летнюю девочку на пешеходном переходе

Водитель Toyota совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась утром 17 января на улице Филимонова.

Новости Беларуси. В Минске водитель сбил школьницу на пешеходном переходе.

По словам мужчины, он отвлекся на сына, который был в салоне, и не заметил, что загорелся красный свет.

Пострадавшая девочка доставлена в медучреждение. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.

В середине января в Минске Ford сбил двух женщин на переходе.