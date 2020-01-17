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В Минске Toyota сбила 15-летнюю девочку на пешеходном переходе

17 января 2020 09:37
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Новости Беларуси. В Минске водитель сбил школьницу на пешеходном переходе.  

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась утром 17 января на улице Филимонова.  

Водитель Toyota совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.  

В Минске Toyota сбила 15-летнюю девочку на пешеходном переходе-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

По словам мужчины, он отвлекся на сына, который был в салоне, и не заметил, что загорелся красный свет.  

Пострадавшая девочка доставлена в медучреждение. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.  

В середине января в Минске Ford сбил двух женщин на переходе.  

Водитель получил права за 4 дня до ДТП – здесь подробнее.  

# Авария в Минске # происшествия

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