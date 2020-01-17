Полгода назад 17-летняя белоруска уехала в неизвестном направлении с 47-летним мужчиной. Её до сих пор ищут

По информации МВД, в июне 2019 года в Верхнедвинский РОВД обратилась мать 17-летней Яны Давыдёнок. Женщина сообщила, что ее дочь тайком от родителей тесно общалась c 47-летним уроженцем Верхнедвинского района.

В результате девушка вместе с мужчиной уехала из агрогородка Кохановичи в неизвестном направлении.

По имеющимся сведением, пару видели в Минске летом. С тех пор о судьбе девушки ничего не известно. Есть основания полагать, что она может находиться за пределами Беларуси.