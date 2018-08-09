Новости Беларуси. По уголовному делу о несанкционированном доступе к новостной ленте платной подписки «Белорусского телеграфного агентства» задержана главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как нам сообщили в Следственном комитете, сейчас с ней проводятся следственные действия. Напоминаем, что ранее были выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к платному ресурсу БелТА со стороны должностных лиц БелаПАН, «ТУТ БАЙ МЕДИА» и издательского дома «Белорусская наука».