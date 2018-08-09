Прямой эфир

Задержана главный редактор БелаПАН

09 августа 2018 11:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. По уголовному делу о несанкционированном доступе к новостной ленте платной подписки «Белорусского телеграфного агентства» задержана главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как нам сообщили в Следственном комитете, сейчас с ней проводятся следственные действия. Напоминаем, что ранее были выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к платному ресурсу БелТА со стороны должностных лиц БелаПАН, «ТУТ БАЙ МЕДИА» и издательского дома «Белорусская наука».

Задержана главный редактор БелаПАН-1

8 августа следственные действия также прошли с участием должностных лиц редакционно-издательского учреждения «Культура и искусство», REALT.BY и ITV. Кроме того, по подозрению в совершении аналогичных нарушений задержаны Алексей Жуков и Павел Быковский.

# Государственная информационная политика # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Бресте автомобиль ГАИ съехал в кювет и опрокинулся
09 августа 2018 11:12

В Бресте автомобиль ГАИ съехал в кювет и опрокинулся

Житель Гродно ехал пьяным на купленном в кредит автомобиле BMW X5. Его конфисковали
09 августа 2018 09:09

Житель Гродно ехал пьяным на купленном в кредит автомобиле BMW X5. Его конфисковали

В Витебске из колодца спасли отца и сына. Они потеряли сознание, надышавшись парами битумной мастики
09 августа 2018 08:08

В Витебске из колодца спасли отца и сына. Они потеряли сознание, надышавшись парами битумной мастики