В Мостах мужчина спас 11-летнюю девочку, которая чуть не утонула из-за селфи

Новости Беларуси. Селфи на льду чуть не стоило жизни. В Мостах случайный прохожий спас из воды 11-летнюю девочку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания подростков отмечала день рождения в местном кафе. Вечер школьники решили запечатлеть на фото. Эффектное место – подвесной мост через Неман. Две девочки вышли на лед, но в самый разгар фотосессии поверхность треснула. Подруга на берегу успела схватить за руку одну из утопающих. На крики о помощи подоспел мужчина, он неподалеку выгуливал собаку. С помощью поводка и ошейника он вытянул из ледяной воды вторую школьницу.

Сергей Виноградов, председатель Гродненской областной организации ОСВОД:

За свои своевременные и мужественные поступки подруга одной из девочек будет награждена грамотой за свои действия. А мужчина, который спас девочку, будет представлен также к поощрению, к премии и почетной грамоте ОСВОДа.

В эти морозные дни лед на водоемах – больше 20 сантиметров, что считается безопасной толщиной. Но все же есть коварные места, где проходят течения. Ледостав на реках и вовсе неравномерный. В Беларуси с начала 2018 года утонули 15 человек, из них двое детей.