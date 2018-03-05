В Гродно пьяный бесправник на угнанном авто пытался скрыться от наряда ГАИ

Новости Беларуси. Погоня в центре Гродно. Пьяный водитель на угнанном автомобиле пытался скрыться от наряда ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На требования об остановке он только увеличивал скорость. Нарушитель на одном из поворотов не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, но при этом продолжил движение, создавая аварийную ситуацию. Затем машину вновь занесло – теперь уже она оказалась на тротуаре. У молодого человека четырехкратное превышение нормы алкоголя в крови.



Андрей Цыдик, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Как оказалось, водителем был молодой парень местный житель 1997 года рождения. Водительское удостоверение он никогда не получал. В отношении его было составлено 4 протокола. Далее впоследствие уже при разбирательстве было установлено, что истинный владелец данного автомобиля не знал, где этот автомобиль находится, управления кому-либо не передавал и заявил в милицию об угоне. В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий и решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нарушителя.