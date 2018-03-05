«Разработал преступный план, направленный на убийство начальника колонии». СК о нападении Казакевича на сотрудников ИУ

Новости Беларуси. СК завершил расследование уголовного дела в отношении Владислава Казакевича, который обвиняется в совершении особо тяжких преступлений.

По информации УСК по Могилевской области, 12 октября 2017 года Казакевич напал на контролеров шкловской колонии. Осужденный попытался ударить ножом одного из сотрудников колонии.

Молодого человека досматривали при выводе на прогулку. Сработал металлодетектор в области его левого рукава (читать далее).

Потерпевший оказал сопротивление, но Казакевич ранил второго контролера, причинив ему телесные повреждения.

Оксана Соленюк, официальный представитель УСК по Могилевской области:

В ходе следствия установлено, что В. Казакевич разработал преступный план, направленный на убийство начальника ИУ «ИК №17», чтобы отомстить за применение дисциплинарных наказаний. Для этого он подыскал заранее орудие для совершения преступления – нож, который, прятал в труднодоступных местах помещения камерного типа. Убийство планировал осуществить в момент, когда его вызовут для объявления постановления о наложении дисциплинарного взыскания за нарушение установленного порядка отбывания наказания.