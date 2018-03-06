Процесс выплавки стали остановлен. В Жлобине произошёл пожар на БМЗ

Как сообщает МЧС Беларуси, в электросталеплавильном цехе №1 сработала сигнализация. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили сильное задымление в кабельном тоннеле.

Новости Беларуси. Вечером 5 марта в Жлобине произошёл пожар на Белорусском металлургическом заводе.

В результате пожара были повреждены 30 600 погонных метров изоляции электрических кабелей. Процесс выплавки стали остановлен. Никто не пострадал.

Устанавливается причина возгорания.

Зимой 2018 года в Лиде потушили пожар в отделении банка.