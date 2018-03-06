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Процесс выплавки стали остановлен. В Жлобине произошёл пожар на БМЗ

06 марта 2018 06:28
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Новости Беларуси. Вечером 5 марта в Жлобине произошёл пожар на Белорусском металлургическом заводе.  

Как сообщает МЧС Беларуси, в электросталеплавильном цехе №1 сработала сигнализация. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили сильное задымление в кабельном тоннеле.  

Процесс выплавки стали остановлен. В Жлобине произошёл пожар на БМЗ-1

Фото: МЧС Беларуси  

В результате пожара были повреждены 30 600 погонных метров изоляции электрических кабелей. Процесс выплавки стали остановлен. Никто не пострадал.  

Устанавливается причина возгорания.  

Зимой 2018 года в Лиде потушили пожар в отделении банка.  

Предполагается, что пожар мог начаться из-за короткого замыкания выключателя (подробнее здесь).  

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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