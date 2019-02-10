В Москве во время детского хоккея повздорили отцы игроков. Конфликт завершился стрельбой

Новости России. 9 февраля в Москве во время матча хоккейных команд 2008 года рождения «Северная Звезда» и «Дмитров» поругались отцы детей. Конфликт закончился стрельбой.

Как сообщает Спорт-Экспресс, инцидент случился в Спортивной школе №2 в Медведково. Игра проходила в рамках Кубка Москвы.

Между двумя отцами игроков «Дмитрова» несколько месяцев из-за бизнеса накалялись отношения. По словам очевидца, в субботу ссору спровоцировала супруга одного из мужчин. Далее муж женщины толкнул другого родителя и сказал: «Твои часики тикают. Я тебя заказал!».

Конфликт продолжился в буфете, когда оскорблённый гражданин направил на противника «Осу» (травмат) и выстрелил. Пуля летела в голову, но прошла по касательной, пострадавший упал и потерял много крови. Мужчину перевязали, а затем доставили в медучреждение. Жизнь пациента вне опасности.

Нападавший сдался правоохранителям. Гражданин задержан, ему предъявлено обвинение по статье «Хулиганство».

Осенью 2018 года в Солигорске посетитель игрового клуба открыл стрельбу.