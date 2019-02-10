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В Москве во время детского хоккея повздорили отцы игроков. Конфликт завершился стрельбой

10 февраля 2019 11:54
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Новости России. 9 февраля в Москве во время матча хоккейных команд 2008 года рождения «Северная Звезда» и «Дмитров» поругались отцы детей. Конфликт закончился стрельбой.  

Как сообщает Спорт-Экспресс, инцидент случился в Спортивной школе №2 в Медведково. Игра проходила в рамках Кубка Москвы.  

Между двумя отцами игроков «Дмитрова» несколько месяцев из-за бизнеса накалялись отношения. По словам очевидца, в субботу ссору спровоцировала супруга одного из мужчин. Далее муж женщины толкнул другого родителя и сказал: «Твои часики тикают. Я тебя заказал!».  

Конфликт продолжился в буфете, когда оскорблённый гражданин направил на противника «Осу» (травмат) и выстрелил. Пуля летела в голову, но прошла по касательной, пострадавший упал и потерял много крови. Мужчину перевязали, а затем доставили в медучреждение. Жизнь пациента вне опасности.  

Нападавший сдался правоохранителям. Гражданин задержан, ему предъявлено обвинение по статье «Хулиганство».  

Осенью 2018 года в Солигорске посетитель игрового клуба открыл стрельбу. 

Мужчина был задержан прибывшими правоохранителями – здесь подробности.  

# Стрельба # происшествия

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