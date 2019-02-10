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В Брестской области за сутки горели четыре автомобиля

10 февраля 2019 11:09
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Новости Беларуси. Ночью 10 февраля в Барановичах горели два автомобиля, принадлежащие ОДО.  

По сведениям Брестского ОУМЧС, первым загорелся Ford Transit 2017 года выпуска, затем огонь перекинулся на стоявший рядом такой же автомобиль, только 2016 года выпуска.  

В первой машине уничтожена кабина, повреждён изотермический фургон. У второго автомобиля повреждены лакокрасочное покрытие и обшивка фургона. Причина загорания выясняется.  

За дежурные сутки в Брестской области горели ещё два автомобиля. Утром 9 февраля в Барановичах сгорел Citroen 1998 года выпуска, вечером того же дня в деревне Огово Ивановского района огнём был уничтожен Hyundai 1998 г.в.  

Причины пожаров устанавливаются.  

На неделе в Витебском районе загорелся экскаватор. 

Причиной происшествия могло стать короткое замыкание – подробнее здесь.  

# Пожар в автомобиле # происшествия

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