В Брестской области за сутки горели четыре автомобиля

Новости Беларуси. Ночью 10 февраля в Барановичах горели два автомобиля, принадлежащие ОДО.

По сведениям Брестского ОУМЧС, первым загорелся Ford Transit 2017 года выпуска, затем огонь перекинулся на стоявший рядом такой же автомобиль, только 2016 года выпуска.

В первой машине уничтожена кабина, повреждён изотермический фургон. У второго автомобиля повреждены лакокрасочное покрытие и обшивка фургона. Причина загорания выясняется.

За дежурные сутки в Брестской области горели ещё два автомобиля. Утром 9 февраля в Барановичах сгорел Citroen 1998 года выпуска, вечером того же дня в деревне Огово Ивановского района огнём был уничтожен Hyundai 1998 г.в.

Причины пожаров устанавливаются.

На неделе в Витебском районе загорелся экскаватор.