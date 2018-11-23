В Солигорске задержан стрелявший из травмата посетитель игрового клуба

Новости Беларуси. 15 ноября примерно в полшестого утра правоохранители выехали на срабатывание кнопки тревожной сигнализации одного из игорных заведений города.

Как сообщает УВД Миноблисполкома, к моменту их прибытия из здания доносились крики. Сотрудники МВД вошли внутрь и увидели мужчину с пистолетом в руках. Внутри заведения был беспорядок, а некоторые посетители лежали на полу.

Правоохранители обезоружили и задержали нарушителя. Далее стало известно, что пьяный фигурант несколько раз выстрелил из травматического пистолета. Персонал игрового клуба нажал на тревожную кнопку. От действий мужчины никто не пострадал.

Задержанным оказался гражданин России, который временно проживает в Солигорске. Причину своего поступка фигурант не назвал. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РБ.

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