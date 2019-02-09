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На пожаре в Кобрине была спасена семья из трёх человек

09 февраля 2019 14:21
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Новости Беларуси. На пожаре в Кобрине были спасены пожилые супруги и их сын.  

По сведениям Брестского ОУМЧС, прибывшие к месту спасатели обнаружили, что горит вся кровля двухэтажного дома. Также стало известно, что внутри могут находиться люди.  

На пожаре в Кобрине была спасена семья из трёх человек-1

Фото: Брестское ОУМЧС  

Из кухни на первом этаже на руках был вынесен 41-летний мужчина. На кровати в спальне на втором этаже были обнаружены 68-летняя хозяйка и её 69-летний муж, которых вывели на улицу. Спасённых осмотрели медики. Все трое отказались от госпитализации.  

На пожаре в Кобрине была спасена семья из трёх человек-4

Фото: Брестское ОУМЧС  

Пожар был потушен. Пламенем уничтожена кровля, повреждено перекрытие. Выясняется причина загорания.  

На пожаре в Кобрине была спасена семья из трёх человек-7

Фото: Брестское ОУМЧС  

Зимой 2019 года в Минском районе произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном доме. 

Были спасены восемь человек – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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