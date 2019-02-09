На пожаре в Кобрине была спасена семья из трёх человек

Новости Беларуси. На пожаре в Кобрине были спасены пожилые супруги и их сын. По сведениям Брестского ОУМЧС, прибывшие к месту спасатели обнаружили, что горит вся кровля двухэтажного дома. Также стало известно, что внутри могут находиться люди.

Фото: Брестское ОУМЧС

Из кухни на первом этаже на руках был вынесен 41-летний мужчина. На кровати в спальне на втором этаже были обнаружены 68-летняя хозяйка и её 69-летний муж, которых вывели на улицу. Спасённых осмотрели медики. Все трое отказались от госпитализации.

Фото: Брестское ОУМЧС

Пожар был потушен. Пламенем уничтожена кровля, повреждено перекрытие. Выясняется причина загорания.

Фото: Брестское ОУМЧС