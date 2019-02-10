В Белоозёрске Renault сбил перебегавшего дорогу 7-летнего ребёнка

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 48-летняя местная жительница за рулём Renault Megane Scenic двигалась по улице Ленина в сторону улицы Энергетиков. В определённый момент перед машиной на дорогу выбежал 7-летний житель Белоозёрска.

Новости Беларуси. Днём 6 февраля в Белоозёрске произошёл наезд на перебегавшего дорогу малолетнего.

Мальчик перебегал проезжую часть неподалёку от нерегулируемого пешеходного перехода, но не по самой «зебре». В результате наезда ребёнок получил травмы и был госпитализирован.

По факту аварии ведётся проверка.

Зимой 2018 года в Новополоцке легковушка сбила пешехода.