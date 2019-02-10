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В Белоозёрске Renault сбил перебегавшего дорогу 7-летнего ребёнка

10 февраля 2019 08:02
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Новости Беларуси. Днём 6 февраля в Белоозёрске произошёл наезд на перебегавшего дорогу малолетнего.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 48-летняя местная жительница за рулём Renault Megane Scenic двигалась по улице Ленина в сторону улицы Энергетиков. В определённый момент перед машиной на дорогу выбежал 7-летний житель Белоозёрска.  

В Белоозёрске Renault сбил перебегавшего дорогу 7-летнего ребёнка-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Мальчик перебегал проезжую часть неподалёку от нерегулируемого пешеходного перехода, но не по самой «зебре». В результате наезда ребёнок получил травмы и был госпитализирован.  

По факту аварии ведётся проверка.  

Зимой 2018 года в Новополоцке легковушка сбила пешехода. 

Мужчина был доставлен в реанимацию – подробнее здесь.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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