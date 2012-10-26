В Москве в 10 годовщину освобождения заложников «Норд-Оста» прошла траурная церемония

Новости России. В Москве вспоминают жертв одного из самых страшных терактов в российской истории. 26 октября – 10 годовщина освобождения заложников «Норд-Оста».

У памятной стелы театрального центра на Дубровке прошла траурная церемония. Прозвучали имена погибших, а в небо взлетели 130 белых шаров – именно столько людей стали жертвами этой трагедии. Напомню, три дня вооруженные боевики удерживали в заминированном здании более 900 зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост».

26 октября 2002 была проведена операция по освобождению людей. Среди заложников находились и белорусские граждане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.