Прямой эфир

В Москве в 10 годовщину освобождения заложников «Норд-Оста» прошла траурная церемония

26 октября 2012 12:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Москве вспоминают жертв одного из самых страшных терактов в российской истории. 26 октября – 10 годовщина освобождения заложников «Норд-Оста».

У памятной стелы театрального центра на Дубровке прошла траурная церемония. Прозвучали имена погибших, а в небо взлетели 130 белых шаров – именно столько людей стали жертвами этой трагедии. Напомню, три дня вооруженные боевики удерживали в заминированном здании более 900 зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост».

26 октября 2002 была проведена операция по освобождению людей. Среди заложников находились и белорусские граждане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Терроризм # Теракт в России

Другие новости рубрики

Все новости
26 октября 2012 09:53

Наводнение на Филиппинах: затоплены сотни населенных пунктов, 6 человек погибли, 10 пропали без вести

26 октября 2012 09:53

Теракт на севере Афганистана во время молитвы верующих: 40 человек погибли, более 50 ранены

26 октября 2012 08:59

В Нью-Йорке арестован полицейский-людоед. Он планировал изнасиловать, убить и съесть десятки женщин