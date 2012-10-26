Теракт на севере Афганистана во время молитвы верующих: 40 человек погибли, более 50 ранены

Новости Афганистана. Мощный взрыв потряс город Маймана на севере Афганистана. Устройство привел в действие террорист-смертник. Он подорвал себя возле мечети во время молитвы верующих. Жертвами атаки стали около 40 человек, более 50 получили ранения.

Из-за большого скопления народа полиции и медикам пока не удалось полностью обследовать место происшествия. Ответственность за нападение никто не взял. В полиции не исключают, что за терактом снова стоят талибы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.