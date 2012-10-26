В Нью-Йорке арестован полицейский-людоед. Он планировал изнасиловать, убить и съесть десятки женщин

Новости США. 28-летнего офицера нью-йоркской полиции арестовали по подозрению в намерении похищать женщин с целью изнасилования и людоедства. Полицейский Джилберто Валле регистрировался на онлайн-форумах, где обсуждал способы похищения, изнасилования, умерщвления и поедания женщин.

В компьютере Валле обнаружили досье на сотни женщин - потенциальных жертв. По предварительным данным, ни одна из них не пострадала. Адвокаты арестованного уверяют, что действия Джилберто не что иное как безобидные сексуальные фантазии, воплощать которые полицейский вовсе не собирался.

Джулия Гатто, адвокат:

Нет никаких оснований считать, что эти фантазии должны были стать реальностью.

Пока Джилберто инкриминируют подготовку похищения человека и незаконное использование полицейской базы данных. В случае, если вина полицейского в подготовке сговоре с целью похищений и убийств будет доказана, ему грозит пожизненное заключение.

К слову, Валле работает в полиции Манхэттена уже шесть лет. У него есть жена и дочь. Малышне недавно исполнился год. Внешне он производит благоприятное впечатление: на фотографиях всегда улыбается.

В поле зрения коллег-полицейских, мужчина попал в сентябре, когда его жена Кэтлин, обнаружила в электронной переписке мужа письма странного содержания: в них Валле подробно рассказывал о своих преступных планах собеседнику, имя которого не разглашается. Валле хотел усыпить жертву, а потом "связать ее и приготовить на медленном огне, чтобы она оставалась живой как можно дольше" (текст одного из июльских писем полицейского). Женщина незамедлительно сообщила об этих письмах в полицию.

Федеральный прокурор Манхэттена Прит Бхарара назвал произошедшее тревожным сигналом, а подробности дела ужасающими.