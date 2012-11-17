Торнадо в Португалии оставил без крыши над головой сотни жителей

Новости Португалии. Юг Португалии оказался во власти редкого для этого региона природного явления - торнадо.

В провинции Алгарве, где пронесся смерч, повсеместно поваленные деревья, перевернутые машины. Печальное зрелище представляют дома с сорванными крышами и разбитыми стеклами. Некоторые здания больше не пригодны для жизни. Без крова остались сотни людей.

Пострадали в результате разгула стихии, по меньшей мере, 13 человек. Некоторых спасателям пришлось буквально вырезать из искореженных машин, которые сильный ветер переворачивал, как игрушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.