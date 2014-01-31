Врач-анестезиолог «Экомедсервиса» осужден на 4 года лишения свободы, медцентр выплатит родителям погибшей девушки более 1 млрд рублей

Новости Беларуси. Точка в громком деле. 31 января суд огласил приговор по делу «Экомедсервиса». Врач-анестезиолог Александр Шуров осужден на 4 года лишения свободы. Также он лишен права заниматься врачебной деятельностью сроком на 5 лет. Бывший главный инженер Вадим Лихута за служебную халатность приговорен к 3 годам лишения свободы. А бывший гендиректор «Экомедсервиса» Галина Волжанкина – к 2 годам ограничения свободы. Кроме того, частично удовлетворен иск родителей Юлии Кубаревой. Суд постановил взыскать с медцентра почти 75 млн рублей в качестве возмещения материального ущерба, а также по 500 млн каждому из родителей в качестве возмещения морального вреда.

В зал суда главный фигурант дела — бывший врач-анастезиолог — пришел с вещами. И коротко остриженным. Ему назначили самое суровое наказание из троих обвиняемых. Четыре года колонии-поселения. Плюс лишение права заниматься врачебной деятельностью на пять лет. При этом суд немного смягчил наказание, которое запрашивал прокурор.



Срок три года получил бывший главный инженер. Суд признал его виновным в том, что аппарат ИВЛ был в неисправном состоянии. Гендиректора «Экомедсервиса» приговорили к двум годам ограничения свободы. Она тоже не сможет быть в профессии пять лет. От комментариев и сами виновные, и их адвокат — отказались.



Судебный процесс по громкому делу длился около месяца. Следствие выяснило: сигнал о неисправности аппарат ИВЛ подал только спустя полчаса после начала операции. Девушку несколько раз переводили на ручную вентиляцию легких. До того момента, пока у пациентки не пропал пульс. Прямо во время операции анестезиолог сделал ей прямой массаж сердца, пытаясь реанимировать. После этого ринопластику продолжили, как ни в чем не бывало.



Из показаний врача-анестезиолога:

Я попросил медсестру ввести адреналин [...] и правой рукой дважды нажал на грудную клетку [...] Я испугался, поэтому некоторые элементы реанимационных мероприятий присутствовали.



Родители на протяжении всей операции были у дверей операционной. По их словам, оттуда выбегала сестра. Та кому-то звонила. Юлю отец и мать после операции увидели не сразу. Анастезиолог сказал медсестрам, чтобы к девушке не подпускали родителей. Мол, не будите: дочке будет плохо.



Из показаний родителей Юлии Кубаревой:

[После операции] у Юли был вид мертвого человека. И близко не было похоже, что она спит. Она абсолютно не шевелилась [...], мы просили ее просто сжать руку. Но рука была абсолютно недвижима. Медсестры говорили, что все идет по плану. И убедили, что если насильственно разбудим ее, она будет мучиться от боли.



Из показаний врача-хирурга:

Я решил проконсультироваться у анестезиолога. Не «нравилась» пациентка. Он сказал не волноваться, она скоро будет в полном порядке. Я спросил, а мне что делать. Шуров [анастезиолог] ответил, что могу ехать домой.



Руководство «Экомедсервиса» выплатит родителям погибшей девушки миллиард рублей в качестве моральной компенсации. Плюс еще 75 миллионов — материальной.



Главный инженер и гендиректор центра, к слову, свою вину не признали. И намерены обжаловать приговор.

Уголовное дело было возбуждено по факту смерти пациентки Юлии Кубаревой. После пластической операции по коррекции формы носа 25-летняя жительница Гродно так и не пришла в сознание. Спустя четыре недели девушка скончалась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Куюарев, отец Юлии Кубаревой:

Парадокс в том, что даже если бы казнили, разве от этого нам стало бы легче? 4, 5 или сет. По сути, нам это ничего не меняет. Мы, когда начинали суд, говорили, что так хоть больше порядка будет в медицине для остальных пациентов. А нам как это облегчит? Даже если бы ему 77 лет дали.