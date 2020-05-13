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В Московском районе столкнулись Renault и «Жигули». Пострадал один человек

13 мая 2020 23:36
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Новости Беларуси. Серьезная авария произошла днем 13 мая в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Московском районе столкнулись Renault и «Жигули». Пострадал один человек-1

На перекрестке Железнодорожной и Семашко столкнулись два автомобиля. 54-летний водитель ВАЗа врезался в Renault службы такси.

В Московском районе столкнулись Renault и «Жигули». Пострадал один человек-4

От удара последний перевернулся. В результате ДТП пострадал пассажир такси, с травмами его доставили в больницу.

В Московском районе столкнулись Renault и «Жигули». Пострадал один человек-7

Вероятнее всего, кто-то из водителей выехал на перекресток на красный.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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