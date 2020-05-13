В Московском районе столкнулись Renault и «Жигули». Пострадал один человек

Новости Беларуси. Серьезная авария произошла днем 13 мая в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Серьезная авария произошла днем 13 мая в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На перекрестке Железнодорожной и Семашко столкнулись два автомобиля. 54-летний водитель ВАЗа врезался в Renault службы такси.
От удара последний перевернулся. В результате ДТП пострадал пассажир такси, с травмами его доставили в больницу.
Вероятнее всего, кто-то из водителей выехал на перекресток на красный.