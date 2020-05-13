В Минске горел частный дом. Четыре человека погибли

Новости Беларуси. В Минске на пожаре в частном доме погибли четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел вечером 12 мая.

Огонь вспыхнул в двухквартирном доме в Юношеском переулке. Когда работники МЧС приехали к месту вызова, здание было охвачено пламенем.

Спасатели вынесли находящихся внутри женщину и двух мужчин, но спасти их уже не удалось. Позже в одной из комнат без признаков жизни была обнаружена еще одна женщина. Ликвидировать пожар удалось только спустя почти полчаса. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают следователи.