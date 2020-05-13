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В Минске горел частный дом. Четыре человека погибли

13 мая 2020 12:09
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Новости Беларуси. В Минске на пожаре в частном доме погибли четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел вечером 12 мая.

В Минске горел частный дом. Четыре человека погибли-1

Огонь вспыхнул в двухквартирном доме в Юношеском переулке. Когда работники МЧС приехали к месту вызова, здание было охвачено пламенем.

В Минске горел частный дом. Четыре человека погибли-4

В Минске горел частный дом. Четыре человека погибли-6

Спасатели вынесли находящихся внутри женщину и двух мужчин, но спасти их уже не удалось. Позже в одной из комнат без признаков жизни была обнаружена еще одна женщина. Ликвидировать пожар удалось только спустя почти полчаса. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают следователи.  

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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