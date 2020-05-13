СК о пожаре в Заводском районе: «В ходе тушения обнаружили тела четырёх погибших»

Новости Беларуси. Четыре человека погибли в результате ночного пожара в частном секторе Заводского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Четыре человека погибли в результате ночного пожара в частном секторе Заводского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Первом юношеском переулке горел жилой дом, который разделен на две квартиры. Тело хозяйки и ее знакомого спасатели обнаружили на полу во время тушения пожара.
В Минске горел частный дом. Четыре человека погибли
В соседних комнатах нашли мужчину и женщину без признаков жизни. Медикам спасти их не удалось. На месте происшествия работали следователи.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
На месте происшествия работали спасатели, которые в ходе тушения пожара обнаружили тела четырех погибших. В настоящий момент установлены личности двоих из них, это 60-летняя хозяйка дома и ее 56-летний знакомый. Данные еще двоих погибших в настоящий момент устанавливаются.
Сейчас проводится экспертиза. Выясняется, что стало причиной возгорания.