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СК о пожаре в Заводском районе: «В ходе тушения обнаружили тела четырёх погибших»

13 мая 2020 23:34
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Новости Беларуси. Четыре человека погибли в результате ночного пожара в частном секторе Заводского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

СК о пожаре в Заводском районе: «В ходе тушения обнаружили тела четырёх погибших»-1

СК о пожаре в Заводском районе: «В ходе тушения обнаружили тела четырёх погибших»-3

В Первом юношеском переулке горел жилой дом, который разделен на две квартиры. Тело хозяйки и ее знакомого спасатели обнаружили на полу во время тушения пожара.

В Минске горел частный дом. Четыре человека погибли

В соседних комнатах нашли мужчину и женщину без признаков жизни. Медикам спасти их не удалось. На месте происшествия работали следователи.

СК о пожаре в Заводском районе: «В ходе тушения обнаружили тела четырёх погибших»-6

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
На месте происшествия работали спасатели, которые в ходе тушения пожара обнаружили тела четырех погибших. В настоящий момент установлены личности двоих из них, это 60-летняя хозяйка дома и ее 56-летний знакомый. Данные еще двоих погибших в настоящий момент устанавливаются.

СК о пожаре в Заводском районе: «В ходе тушения обнаружили тела четырёх погибших»-9

СК о пожаре в Заводском районе: «В ходе тушения обнаружили тела четырёх погибших»-11

Сейчас проводится экспертиза. Выясняется, что стало причиной возгорания.

# Пожар в Минске # происшествия # Екатерина Гарлинская # Фотофакт

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