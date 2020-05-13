СК о пожаре в Заводском районе: «В ходе тушения обнаружили тела четырёх погибших»

Новости Беларуси. Четыре человека погибли в результате ночного пожара в частном секторе Заводского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Первом юношеском переулке горел жилой дом, который разделен на две квартиры. Тело хозяйки и ее знакомого спасатели обнаружили на полу во время тушения пожара.

В Минске горел частный дом. Четыре человека погибли

В соседних комнатах нашли мужчину и женщину без признаков жизни. Медикам спасти их не удалось. На месте происшествия работали следователи.