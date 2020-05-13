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Вандалы разрисовали вагончик Детской железной дороги

13 мая 2020 23:32
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Новости Беларуси. Вандалы оставили след на вагончике Детской железной дороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вандалы разрисовали вагончик Детской железной дороги-1

Задержать хулиганов пока не удалось. Штраф им грозит немалый – до 1 500 рублей. Краска оказалась стойкой, и железнодорожникам придется очищать и перекрашивать поверхность. Но к открытию сезона вагончик будет как новенький.

Вандалы разрисовали вагончик Детской железной дороги-4

Кстати, от действий вандалов часто страдают и пригородные поезда.

# Вандализм и живодерство # происшествия # Елена Козлова # Фотофакт

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