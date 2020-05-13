Вандалы разрисовали вагончик Детской железной дороги

Новости Беларуси. Вандалы оставили след на вагончике Детской железной дороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Вандалы оставили след на вагончике Детской железной дороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Задержать хулиганов пока не удалось. Штраф им грозит немалый – до 1 500 рублей. Краска оказалась стойкой, и железнодорожникам придется очищать и перекрашивать поверхность. Но к открытию сезона вагончик будет как новенький.
Кстати, от действий вандалов часто страдают и пригородные поезда.