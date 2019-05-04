В Молодечно угонщика нашли по крошкам от чипсов
Новости Беларуси. В Молодечно угонщика нашли по крошкам от чипсов, рассказали в программе «Экстренный вызов». Подозреваемый, опрокинув несколько рюмок, решил найти собутыльников. В магазине он познакомился с мужчиной подшофе. Вместе они отметили знакомство большим застольем. За добавкой отправились на АЗС, купили пиво и закуску.
На стоянке молодой человек заприметил незапертую «Ауди» и угнал машину. А вдоволь накатавшись, бросил транспорт в частном секторе.
Сергей Босько, официальный представитель УВД Минской области:
Рассматривая записи с камер видеонаблюдения, оперативники узнали одного из мужчин. Где-то месяц назад он проходил по другому делу: в деревне Мясота камнями разбил стёкла в двух домах. Дальше, как говорится, было делом техники: приехать к мужчине домой и задержать его.
Пропажа вернулась к хозяину – 60-летнему жителю райцентра.
На руку оперативникам сыграли съедобные вещдоки на месте преступления.
Сюжет, шутят в милиции, напоминает одну из культовых сказок братьев Гримм «Гензель и Гретель».