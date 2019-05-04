В Молодечно угонщика нашли по крошкам от чипсов

Новости Беларуси. В Молодечно угонщика нашли по крошкам от чипсов, рассказали в программе «Экстренный вызов». Подозреваемый, опрокинув несколько рюмок, решил найти собутыльников. В магазине он познакомился с мужчиной подшофе. Вместе они отметили знакомство большим застольем. За добавкой отправились на АЗС, купили пиво и закуску. На стоянке молодой человек заприметил незапертую «Ауди» и угнал машину. А вдоволь накатавшись, бросил транспорт в частном секторе.

Сергей Босько, официальный представитель УВД Минской области:

Рассматривая записи с камер видеонаблюдения, оперативники узнали одного из мужчин. Где-то месяц назад он проходил по другому делу: в деревне Мясота камнями разбил стёкла в двух домах. Дальше, как говорится, было делом техники: приехать к мужчине домой и задержать его.