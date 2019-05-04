Прямой эфир

В Молодечно угонщика нашли по крошкам от чипсов

04 мая 2019 18:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Молодечно угонщика нашли по крошкам от чипсов, рассказали в программе «Экстренный вызов». Подозреваемый, опрокинув несколько рюмок, решил найти собутыльников. В магазине он познакомился с мужчиной подшофе. Вместе они отметили знакомство большим застольем. За добавкой отправились на АЗС, купили пиво и закуску.

На стоянке молодой человек заприметил незапертую «Ауди» и угнал машину. А вдоволь накатавшись, бросил транспорт в частном секторе.

В Молодечно угонщика нашли по крошкам от чипсов-1

Сергей Босько, официальный представитель УВД Минской области:
Рассматривая записи с камер видеонаблюдения, оперативники узнали одного из мужчин. Где-то месяц назад он проходил по другому делу: в деревне Мясота камнями разбил стёкла в двух домах. Дальше, как говорится, было делом техники: приехать к мужчине домой и задержать его.

В Молодечно угонщика нашли по крошкам от чипсов-4

Пропажа вернулась к хозяину – 60-летнему жителю райцентра.

На руку оперативникам сыграли съедобные вещдоки на месте преступления.

Сюжет, шутят в милиции, напоминает одну из культовых сказок братьев Гримм «Гензель и Гретель».

# Автомобили # происшествия # Сергей Босько

Другие новости рубрики

Все новости
Стали известны подробности задержания директора «Белтелекома»
04 мая 2019 13:44

Стали известны подробности задержания директора «Белтелекома»

В Гомеле неделю ищут ушедшую из дома 11-классницу
04 мая 2019 12:36

В Гомеле неделю ищут ушедшую из дома 11-классницу

Взятка более 148 тысяч долларов. Андрея Втюрина поймали с поличным
04 мая 2019 11:24

Взятка более 148 тысяч долларов. Андрея Втюрина поймали с поличным