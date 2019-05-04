Взятка более 148 тысяч долларов. Андрея Втюрина поймали с поличным

Новости Беларуси. Бывшего заместителя госсекретаря Совета Безопасности обвиняют в получении взятки. Как сообщает пресс-служба КГБ, он был пойман с поличным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Размер незаконного «вознаграждения» превысил 148 тысяч долларов. Такую сумму Андрею Втюрину передавали представители российской компании за лоббирование их интересов в Беларуси. В этот момент правоохранители и задержали участников нелегальной сделки. Им предъявлены обвинения в получении взятки.