В Гомеле неделю ищут ушедшую из дома 11-классницу
Новости Беларуси. В Гомеле разыскивают ушедшую из дома старшеклассницу.
По информации УВД Гомельского облисполкома, 11-классница Ткачова Кристина Андреевна (дата рождения – 06.06.2002) ушла с места жительства 28 апреля в 15:30. С тех пор местонахождение школьницы неизвестно.
На вид Кристине 17-18 лет. Ее рост составляет 160-165 сантиметров, волосы русые окрашенные, телосложение – худощавое. Особых примет не имеет.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
С собой у девушки была черная сумка через плечо из кожзаменителя и паспорт. Школьница была одета в синюю майку, длинную черную кофту, серые споривные штаны с белыми лампасами и белые босоножки.
Информацию о местонахождении школьницы или иные значимые сведения просят сообщить по телефонам: 8-0232-51-10-49, 51-12-50, 8-029-608-26-02 (Velcom), 8-033-680-26-02 (МТС), либо 102.