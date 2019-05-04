В Гомеле неделю ищут ушедшую из дома 11-классницу

Новости Беларуси. В Гомеле разыскивают ушедшую из дома старшеклассницу.

По информации УВД Гомельского облисполкома, 11-классница Ткачова Кристина Андреевна (дата рождения – 06.06.2002) ушла с места жительства 28 апреля в 15:30. С тех пор местонахождение школьницы неизвестно.

На вид Кристине 17-18 лет. Ее рост составляет 160-165 сантиметров, волосы русые окрашенные, телосложение – худощавое. Особых примет не имеет.