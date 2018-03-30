В Молодечно родители избивали своих детей за отказ от молитвы

Новости Беларуси. Девятерых детей отобрали у семьи из Молодечненского района, родители в которой практиковали побои за непослушание, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Старшему парню – 13 лет, младшему ребенку – 6 месяцев. Самых маленьких отец и мать не трогали, под руку попадали старшие дети. Поводом могло быть все что угодно, но чаще отказ от молитвы. Семья неистово верующая, поэтому то, что происходило за закрытыми дверями, стало для всех шокирующей неожиданностью. Тем более, что женщину некогда удостоили орденом Матери. Сейчас ее и мужа ждет разбирательство, а детей – временное пребывание в приюте.