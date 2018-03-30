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В Молодечно родители избивали своих детей за отказ от молитвы

30 марта 2018 14:34
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Новости Беларуси. Девятерых детей отобрали у семьи из Молодечненского района, родители в которой практиковали побои за непослушание, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Молодечно родители избивали своих детей за отказ от молитвы-1

Старшему парню – 13 лет, младшему ребенку – 6 месяцев. Самых маленьких отец и мать не трогали, под руку попадали старшие дети. Поводом могло быть все что угодно, но чаще отказ от молитвы. Семья неистово верующая, поэтому то, что происходило за закрытыми дверями, стало для всех шокирующей неожиданностью. Тем более, что женщину некогда удостоили орденом Матери. Сейчас ее и мужа ждет разбирательство, а детей – временное пребывание в приюте.

В Молодечно родители избивали своих детей за отказ от молитвы-4

Вероника Барковская, официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области:
У двоих детей обнаружены кровоподтеки на разных частях тела, которые квалифицированы по степени тяжести как телесные повреждения, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья или незначительной утраты трудоспособности.

# происшествия # Фотофакт # Гибель детей # Вероника Барковская

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