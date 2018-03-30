В Бресте МАЗ сбил 27-летнюю девушку на пешеходном переходе

Новости Беларуси. Утром 29 марта в Бресте МАЗ сбил девушку на пешеходном переходе.
По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, 27-летняя пострадавшая шла по регулируемому пешеходному переходу. За рулём автомобиля находился 49-летний брестчанин.
Новости Беларуси. Утром 29 марта в Бресте МАЗ сбил девушку на пешеходном переходе.
По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, 27-летняя пострадавшая шла по регулируемому пешеходному переходу. За рулём автомобиля находился 49-летний брестчанин.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Девушку с травмами доставили в медучреждение.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Проводится проверка.
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