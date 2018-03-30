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В Бресте МАЗ сбил 27-летнюю девушку на пешеходном переходе

30 марта 2018 13:54
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Новости Беларуси. Утром 29 марта в Бресте МАЗ сбил девушку на пешеходном переходе.  

По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, 27-летняя пострадавшая шла по регулируемому пешеходному переходу. За рулём автомобиля находился 49-летний брестчанин.  

В Бресте МАЗ сбил 27-летнюю девушку на пешеходном переходе-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Девушку с травмами доставили в медучреждение.  

В Бресте МАЗ сбил 27-летнюю девушку на пешеходном переходе-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Проводится проверка.  

Весной 2018 года в на трассе Минск-Витебск произошло ДТП.  

Фура сбила пешеходов – здесь подробности.  

# происшествия # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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