25 тысяч евро в коробках с конфетами обнаружили минские таможенники в посылке для 27-летнего минчанина

Новости Беларуси. Минские таможенники обнаружили 25 тысяч евро в посылке с шоколадными конфетами. Сладости из Франции были адресованы 27-летнему жителю столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обнаружить крупную финансовую начинку помогло рентгеновское оборудование. Денежные купюры были аккуратно завернуты в фольгу и спрятаны на дне двух коробок. Валюта изъята, возбуждено уголовное дело.