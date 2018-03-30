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25 тысяч евро в коробках с конфетами обнаружили минские таможенники в посылке для 27-летнего минчанина

30 марта 2018 12:32
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Новости Беларуси. Минские таможенники обнаружили 25 тысяч евро в посылке с шоколадными конфетами. Сладости из Франции были адресованы 27-летнему жителю столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 тысяч евро в коробках с конфетами обнаружили минские таможенники в посылке для 27-летнего минчанина-1

Обнаружить крупную финансовую начинку помогло рентгеновское оборудование. Денежные купюры были аккуратно завернуты в фольгу и спрятаны на дне двух коробок. Валюта изъята, возбуждено уголовное дело.

25 тысяч евро в коробках с конфетами обнаружили минские таможенники в посылке для 27-летнего минчанина-4

Стоит напомнить, что перемещение иностранных денег в посылках запрещено. Исключение составляют письма с объявленной ценностью, не превышающей 200 долларов.

25 тысяч евро в коробках с конфетами обнаружили минские таможенники в посылке для 27-летнего минчанина-7

# происшествия # Таможня Беларуси # Фотофакт

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