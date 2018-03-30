25 тысяч евро в коробках с конфетами обнаружили минские таможенники в посылке для 27-летнего минчанина

Новости Беларуси. Минские таможенники обнаружили 25 тысяч евро в посылке с шоколадными конфетами. Сладости из Франции были адресованы 27-летнему жителю столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минские таможенники обнаружили 25 тысяч евро в посылке с шоколадными конфетами. Сладости из Франции были адресованы 27-летнему жителю столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обнаружить крупную финансовую начинку помогло рентгеновское оборудование. Денежные купюры были аккуратно завернуты в фольгу и спрятаны на дне двух коробок. Валюта изъята, возбуждено уголовное дело.
Стоит напомнить, что перемещение иностранных денег в посылках запрещено. Исключение составляют письма с объявленной ценностью, не превышающей 200 долларов.