В Кличевском районе обнаружено тело провалившегося под лёд 7-летнего мальчика

Новости Беларуси. Спасатели нашли тело упавшего в реку Ольса мальчика.

Как сообщает официальный представитель УСК по Могилёвской области Оксана Соленюк, днём 29 марта в Кличевском районе 7-летний мальчик со своей 10-летней подругой отправились ломать лёд на реке.

Несовершеннолетний провалился под лёд в полутора метрах от берега. Девочка испугалась, побежала домой и рассказала об увиденном своим родителям, которые сообщили о произошедшем в милицию.

30 марта около 11 утра водолазы обнаружили в реке тело мальчика. Осматривается место, где находилось тело ребёнка. Назначена судмедэкспертиза.

Сергей ходил в первый класс, хотел стать спортсменом.