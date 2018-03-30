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В Кличевском районе обнаружено тело провалившегося под лёд 7-летнего мальчика

30 марта 2018 12:54
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Новости Беларуси. Спасатели нашли тело упавшего в реку Ольса мальчика.  

Как сообщает официальный представитель УСК по Могилёвской области Оксана Соленюк, днём 29 марта в Кличевском районе 7-летний мальчик со своей 10-летней подругой отправились ломать лёд на реке.  

Несовершеннолетний провалился под лёд в полутора метрах от берега. Девочка испугалась, побежала домой и рассказала об увиденном своим родителям, которые сообщили о произошедшем в милицию.  

30 марта около 11 утра водолазы обнаружили в реке тело мальчика. Осматривается место, где находилось тело ребёнка. Назначена судмедэкспертиза.  

Сергей ходил в первый класс, хотел стать спортсменом.

# происшествия # Утопления # Оксана Соленюк

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