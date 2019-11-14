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В Молодечно пьяный пешеход избил водителя из-за замечания

14 ноября 2019 12:44
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Новости Беларуси. В Молодечно пешеход избил водителя за замечание.  

По информации Следственного комитета, инцидент произошел вечером 10 ноября. Мужчина шел по центру проезжей части, по которой ехал легковой автомобиль с супружеской парой в салоне.  

45-летний водитель сделал замечание пешеходу за нарушение ПДД. В результате мужчина нанес водителю многочисленные удары руками в область головы и туловища. Потерпевший оказал сопротивление и удерживал нападавшего до приезда сотрудников милиции.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».  

В Молодечно пьяный пешеход избил водителя из-за замечания-1

Фото: СК

Был проведен осмотр места происшествия, допрошены участники,  свидетели. К материалам дела приобщили запись с камер видеонаблюдения.  

У 44-летнего нападавшего в момент задержания зафиксировано в выдыхаемом воздухе 1,2 промилле алкоголя. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за истязание.  

Расследование продолжается.  

В Слониме мужчина запер 36-летнюю знакомую в вольере (читать далее).   

# Хулиганство # происшествия

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