В Молодечно пьяный пешеход избил водителя из-за замечания

Новости Беларуси. В Молодечно пешеход избил водителя за замечание.

По информации Следственного комитета, инцидент произошел вечером 10 ноября. Мужчина шел по центру проезжей части, по которой ехал легковой автомобиль с супружеской парой в салоне.

45-летний водитель сделал замечание пешеходу за нарушение ПДД. В результате мужчина нанес водителю многочисленные удары руками в область головы и туловища. Потерпевший оказал сопротивление и удерживал нападавшего до приезда сотрудников милиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».