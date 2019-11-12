В Слониме мужчина запер 36-летнюю знакомую в вольере

Новости Беларуси. В Слониме мужчина запер знакомую в вольере.

По информации УВД Гродненского облисполкома, 36-летнюю женщину знакомый запер в вольере. Так 38-летний мужчина решил наказать ее за то, что она пропала почти на сутки с переданными ей деньгами на покупку продуктов и алкоголя. Спустя время женщина вернулась с пустыми руками.

Оказалось, что компания отдыхала в частном доме. Одну из участниц застолья отправили в магазин, но женщина вернулась спустя сутки. Один из мужчин запер знакомую в вольере и сказал, что откроет клетку через 12 часов. У запертой женщины с собой оказался телефон – она позвонила в милицию.

Противоправным действиям мужчины дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подробные деяния предусмотрена ст.183 УК РБ «Незаконное лишение свободы».