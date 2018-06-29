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Нетрезвый водитель Mazda влетел в столб в Бресте. Мужчина в реанимации с тяжёлыми травмами

29 июня 2018 07:48
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Новости Беларуси. В Бресте водитель легкового автомобиля влетел в столб.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла вечером двадцать восьмого июня. За рулем автомобиля Mazda находился 44-летний местный житель. Водитель был в нетрезвом состоянии.

Мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на световую опору. Водитель был доставлен в реанимацию с тяжелыми травмами. 

По факту ДТП проводится проверка. 

В конце июня Mazda врезалась в грузовик дорожников на МКАД. 

Автомобиль превратился в груду металла (читать далее).

# Авария в Брестской области # происшествия

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