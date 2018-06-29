Нетрезвый водитель Mazda влетел в столб в Бресте. Мужчина в реанимации с тяжёлыми травмами

Новости Беларуси. В Бресте водитель легкового автомобиля влетел в столб.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла вечером двадцать восьмого июня. За рулем автомобиля Mazda находился 44-летний местный житель. Водитель был в нетрезвом состоянии.

Мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на световую опору. Водитель был доставлен в реанимацию с тяжелыми травмами.

По факту ДТП проводится проверка.

В конце июня Mazda врезалась в грузовик дорожников на МКАД.