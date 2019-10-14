Гражданин Турции угрожал убийством и уничтожил паспорт жены

Новости Беларуси. Иностранец угрожал убийством жене и уничтожил ее паспорт. Он приговорен к 2 месяцем ареста.

По информации Генеральной прокуратуры Беларуси, в августе мужчина прилетел из Турции в Минск, а оттуда приехал на автобусе в Молодечно. По дороге к дому супруги мужчина купил кухонный нож. Он увидел жену а улице и начал ее преследовать.

Возле остановки иностранец сбил женщину с ног и ударил по лицу. Пострадавшей удалось освободиться и отбежать в сторону. Тогда мужчина начал вытряхивать на землю содержимое сумки женщины, затем порвал ее паспорт и порезал его ножом. После этого он начал бежать с ножом за женой, угрожая ее убить.