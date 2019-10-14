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Гражданин Турции угрожал убийством и уничтожил паспорт жены

14 октября 2019 11:36
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Новости Беларуси. Иностранец угрожал убийством жене и уничтожил ее паспорт. Он приговорен к 2 месяцем ареста.

По информации Генеральной прокуратуры Беларуси, в августе мужчина прилетел из Турции в Минск, а оттуда приехал на автобусе в Молодечно. По дороге к дому супруги мужчина купил кухонный нож. Он увидел жену а улице и начал ее преследовать.

Возле остановки иностранец сбил женщину с ног и ударил по лицу. Пострадавшей удалось освободиться и отбежать в сторону. Тогда мужчина начал вытряхивать на землю содержимое сумки женщины, затем порвал ее паспорт и порезал его ножом. После этого он начал бежать с ножом за женой, угрожая ее убить.

Гражданин Турции угрожал убийством и уничтожил паспорт жены-1

В суде выяснилось, что пара поженилась два года назад на территории Турции и проживала там какое-то время. Потом женщина вернулась в Беларусь. Супруги поддерживали связь в интернете, мужчина иногда приезжал к жене. Недавно он узнал, что супруга собирается уехать на заработки, и начал угрожать.

Гражданин Турции признал вину, он признан виновным в угрозе убийством и умышленном уничтожении чужого паспорта. Мужчине назначено наказание в виде двух месяцев ареста.

Недавно в Бресте парень похитил свою бывшую девушку. Он увез ее в багажнике (читать дальше).

# Нападение # происшествия

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